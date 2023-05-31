فريق "طبي العيدابي" يستأصل ورمًا سرطانيًّا لمسنّ يبلغ من العمر 106 أعوام

استأصل فريقُ الجراحة العامة بمستشفى العيدابي العام، ورمًا سرطانيًّا من معدة مسنّ يبلغ من العمر 106 أعوام، خلال عملية جراحية تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأوضح مديرُ مستشفى العيدابي العام، صلاح بن موسى الذروي، أن قسم الطوارئ استقبل مريضًا يبلغ من العمر 106 أعوام كان يعاني من آلام وتورم في البطن.
وأوضح أنه بعد إجراء الكشف الطبي على المريض والفحوصات الإشعاعية والمخبرية اللازمة؛ تبيّن أنه يعاني من تورُّم في التجويف البريتوني بحجم 12 سم، مع وجود انسداد في المعدة.
وبيّن أنه بعد دراسة الحالة الصحية للمريض من قبل الفريق الطبي، بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور حسين القاصر، وأخصائي الجراحة العامة الدكتور عجلان غزواني؛ تقرَّر إجراء عملية استكشافية للمريض استغرقت 3 ساعات، تبيّن منها وجود ورم بحجم 10*12 سم، ناشئ من جدار المعدة، وتم فصل واستئصال الورم السرطاني من المعدة والأنسجة المجاورة، وإصلاح جدار المعدة، وتكلّلت العملية بالنجاح ومن دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.
وأكّد "الذروي" أنه بعد العملية الجراحية تمّ نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة، وحظي بالمتابعة المكثّفة من قبل الفريق الطبي، ومن ثَم تم نقله إلى قسم التنويم حتى تماثل للشفاء وغادر المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية ولله الحمد.
وتعدّ هذه العملية من العمليات النادرة للغاية التي يتم إجراؤها في مستشفى العيدابي العام بجازان، وهو بسعة 50 سريرًا.