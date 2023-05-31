فريق "طبي العيدابي" يستأصل ورمًا سرطانيًّا لمسنّ يبلغ من العمر 106 أعوام

وبيّن أنه بعد دراسة الحالة الصحية للمريض من قبل الفريق الطبي، بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور حسين القاصر، وأخصائي الجراحة العامة الدكتور عجلان غزواني؛ تقرَّر إجراء عملية استكشافية للمريض استغرقت 3 ساعات، تبيّن منها وجود ورم بحجم 10*12 سم، ناشئ من جدار المعدة، وتم فصل واستئصال الورم السرطاني من المعدة والأنسجة المجاورة، وإصلاح جدار المعدة، وتكلّلت العملية بالنجاح ومن دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد.