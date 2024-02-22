"أمير الباحة": اليوم نستذكر تاريخًا حافلًا بالبطولات والكفاح والإصرار والصمود

رفع الأميرُ الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يصادف 22 من شهر فبراير من كل عام.
وقال أمير منطقة الباحة في كلمة بهذه المناسبة: "يطيب لي، باسمي ونيابة عن جميع أهالي المنطقة، أنْ أرفع خالصَ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وإنّا إذ نحتفي بهذه الذكرىٰ الغالية لنستذكر تاريخًا حافلًا بالبطولات والكفاح والإصرار والصمود؛ فمنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ الموافق ٢٢ فبراير 1727م، ومنذ ثلاثة قرون، لم تزدد هذه البلاد إلا رسوخًا واستقرارًا، حتى أضحت مَعينًا نستلهمه في بناء مستقبلنا، معتزّين بإرثها التاريخي، ومستمرّين في تحقيق تطلعاتها بطموحٍ لا يخفت، وهمّة عصيّة على كل التحديات".
وأضاف الأمير الدكتور حسام بن سعود: "وهانحن ننعم، بحمد الله، بالبناء الذي شيّده أئمة وملوك هذه البلاد لتكون المملكة نموذجًا للوحدة الوطنية وتلاحم الشعب والقيادة على مرّ الأجيال، ونسأل الله، عزّ وجلّ، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها".