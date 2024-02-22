"أمير الباحة": اليوم نستذكر تاريخًا حافلًا بالبطولات والكفاح والإصرار والصمود

وقال أمير منطقة الباحة في كلمة بهذه المناسبة: "يطيب لي، باسمي ونيابة عن جميع أهالي المنطقة، أنْ أرفع خالصَ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، وإنّا إذ نحتفي بهذه الذكرىٰ الغالية لنستذكر تاريخًا حافلًا بالبطولات والكفاح والإصرار والصمود؛ فمنذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ الموافق ٢٢ فبراير 1727م، ومنذ ثلاثة قرون، لم تزدد هذه البلاد إلا رسوخًا واستقرارًا، حتى أضحت مَعينًا نستلهمه في بناء مستقبلنا، معتزّين بإرثها التاريخي، ومستمرّين في تحقيق تطلعاتها بطموحٍ لا يخفت، وهمّة عصيّة على كل التحديات".