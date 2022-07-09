جولة تفقدية تَبِعها قرار بإعفاء "مدير عام" ومساعده.. "السديس": لن نتهاون مع أي تقصير

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيْهما؛ لتقصيرهما في أداء مهامها في ذروة توافد ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام؛ وذلك عقب جولة تفقدية قام بها الشيخ السديس.