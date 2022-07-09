جولة تفقدية تَبِعها قرار بإعفاء "مدير عام" ومساعده.. "السديس": لن نتهاون مع أي تقصير
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيْهما؛ لتقصيرهما في أداء مهامها في ذروة توافد ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام؛ وذلك عقب جولة تفقدية قام بها الشيخ السديس.
ووفق موقع رئاسة الحرمين، أكد الرئيس العام أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير، ينتج عنه تقصير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ مشددًا على الجميع ضرورة العمل والجد والاجتهاد.
كما أكد الرئيس العام أن الرئاسة تسعى لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق معايير عالية وبجودة مميزة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتقديم ألقى الخدمات لضيوف الرحمن.
وأصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف عبدالحفيظ الثبيتي مديرًا عامًّا للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، وتكليف سامي السويهري مساعدًا له بالإضافة لعمليهما.
وأكد الرئيس العام أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.
كما أكد الرئيس العام ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة أعداد الحجاج والاستعداد الأمثل وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لهم.