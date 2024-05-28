"هيئة النقل" تعقد اختبارات الكفاءة التحريرية لـ26 ضابطًا بحريًّا مهندسًا

عقدت الهيئة العامة للنقل اختبارات الكفاءة التحريرية لـ26 ضابطًا بحريًّا مهندسًا؛ وذلك وفقًا لمتطلبات القاعدة 3/1 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب، بمنح الشهادات وأعمال النوبة للعاملين بالبحر لعام 1978م وتعديلاتها.
وتأتي هذه الاختبارات في إطار التزام الهيئة بتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وفقًا للمستويات العالمية للعمل في صناعة النقل البحري؛ بهدف ضمان سلامة وفعالية تشغيل وصيانة السفن البحرية.
وعُقدت الاختبارات بعد استيفاء المتقدمين لمتطلبات الدخول، من تأهيل أكاديمي، ودورات تأهيلية بحرية، وخدمة بحرية على متن السفن البحرية المعتمدة، وسيتم منح المتقدمين بعد اجتيازهم هذه الاختبارات والاختبارات الشفهية، شهادة الكفاءة البحرية كضباط بحريين مهندسين.
وتُعَد هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتطوير قطاع النقل البحري.