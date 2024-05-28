"هيئة النقل" تعقد اختبارات الكفاءة التحريرية لـ26 ضابطًا بحريًّا مهندسًا

وعُقدت الاختبارات بعد استيفاء المتقدمين لمتطلبات الدخول، من تأهيل أكاديمي، ودورات تأهيلية بحرية، وخدمة بحرية على متن السفن البحرية المعتمدة، وسيتم منح المتقدمين بعد اجتيازهم هذه الاختبارات والاختبارات الشفهية، شهادة الكفاءة البحرية كضباط بحريين مهندسين.