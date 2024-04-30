أمين غرفة جازان: 2023 شهد تطورات ملموسة في تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام
أشاد الدكتور ماجد الجوهري أمين عام غرفة جازان بنتائج تقرير رؤية المملكة 2030 لعام 2023؛ مؤكدًا استمرار التقدم الملحوظ والإنجازات الاستثنائية التي برزت في عام التقرير نحو تحقيق الأهداف الطموحة للرؤية التي حددتها القيادة الحكيمة للمملكة، خاصةً ما يتعلق منها بالتنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتعزيز البنية التحتية والاستدامة البيئية.
وقال "الجوهري": عام 2023 شهد تطورات ملموسة في جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، من خلال تنفيذ برامج استراتيجية ذات علاقة بالتحول الوطني وجذب وزيادة الاستثمارات وغيرها، تلك الجهود أسهمت في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ الأمر الذي كان له أثر كبير نحو تحقيق مستوى تاريخي سجلته الأنشطة غير النفطية بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023؛ وذلك بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.7% عن عام 2022، كما انخفض معدل التضخم إلى 1.6% مقارنة بنسبة 3.1% عام 2022؛ فضلًا عن ارتفاع مؤشر الفاعلية الحكومية إلى 70.8 درجة؛ الأمر الذي أكدت معه وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن الاقتصاد السعودي يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة.
ولفت إلى ما تَضَمنه التقرير بخصوص تواصل الجهود الحثيثة لتعزيز التنمية والتمكين الاجتماعي؛ حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في مجالات التعليم والرعاية الصحية وحقوق المرأة وزيادة فرص العمل اللائق؛ الأمر الذي أدى إلى تحقيق أدنى مستوى لمعدل البطالة في المملكة منذ عام 2016؛ وذلك بنسبة 7.7% وهو المعدل الأقرب للمستهدف بالرؤية البالغ 7% بنهاية عام 2030، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى 35.5%.
وأشار "الجوهري" إلى استمرار اهتمام برامج الرؤية بالبنية التحتية باعتبارها عامل تمكين رئيسي للنمو المستدام؛ حيث يشير التقرير إلى أنه تم توجيه استثمارات ضخمة نحو تعزيز شبكات النقل والتخطيط الحضري والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى مشروعات والطاقة البديلة وتحسين البيئة الحضرية، وقال: لقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز التواصل والنقل والتنقل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وسلط الضوء على نتائج التقرير حول تعزيز الاستدامة البيئية وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وصناعة السيارات الكهربائية؛ مشيرًا إلى ما أطلقته المملكة من مبادرات طموحة في هذا الصدد مثل مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء، مشددًا على أن هذه المشروعات والمبادرات تؤكد التزام المملكة بقضايا معالجة تغير المناخ، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية للأجيال القادمة.
وشدد "الجوهري" على أن التقرير يُعتبر شهادة على التقدم المحرز حتى الآن والتصميم على تحقيق أهداف الرؤية طويلة المدى والتغلب على التحديات، والسعي لتحقيق مستقبل مزدهر لمجتمع حيوي في وطن طموح لجميع المواطنين.