أمين غرفة جازان: 2023 شهد تطورات ملموسة في تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام

وقال "الجوهري": عام 2023 شهد تطورات ملموسة في جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، من خلال تنفيذ برامج استراتيجية ذات علاقة بالتحول الوطني وجذب وزيادة الاستثمارات وغيرها، تلك الجهود أسهمت في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ الأمر الذي كان له أثر كبير نحو تحقيق مستوى تاريخي سجلته الأنشطة غير النفطية بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023؛ وذلك بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.7% عن عام 2022، كما انخفض معدل التضخم إلى 1.6% مقارنة بنسبة 3.1% عام 2022؛ فضلًا عن ارتفاع مؤشر الفاعلية الحكومية إلى 70.8 درجة؛ الأمر الذي أكدت معه وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن الاقتصاد السعودي يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة.