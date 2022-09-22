وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني ويؤكد على سلامة الأسرى البريطانيين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية -بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم- وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.