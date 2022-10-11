40 مئوية.. الدمام تسجّل أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن الدمام سجّلت 40 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة والأحساء 39 مئوية مئوية، ثم بريدة والمدينة المنوّرة والعلا وحفر الباطن والخرج 38 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 13 مئوية، ثم طريف والقريات 17 درجة، وحائل 17 مئوية، وكل من تبوك وعرعر والطائف وبيشة 18 مئوية، ثم بريدة وسكاكا ونجران والدوادمي ووادي الدواسر ورفحاء والمجمعة 19 درجة.
وسجّلت جدة وينبع والقنفذة والدمام وجازان والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 90% و85%.