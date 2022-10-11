40 مئوية.. الدمام تسجّل أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 13 مئوية، ثم طريف والقريات 17 درجة، وحائل 17 مئوية، وكل من تبوك وعرعر والطائف وبيشة 18 مئوية، ثم بريدة وسكاكا ونجران والدوادمي ووادي الدواسر ورفحاء والمجمعة 19 درجة.