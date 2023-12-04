شركة "الفاصلة الحديثة" للعلاقات العامة وتخطيط الاستراتيجيات "Comma" شريكًا استراتيجيًّا لشركة "ألتر ALTER" البريطانية في السعودية

وقال السيد ريتشارد مور الرئيس التنفيذي لشركة ألتر: وقَع الاختيار على شركة "Comma" بفضل ما تتمتع به من سجل حافل في خدمة عملائها في مختلف القطاعات، وريادتها في مجال العلاقات العامة. وأشاد السيد "ريتشارد مور" في ختام تصريحه بالتعاون المثمر مع شركة "Comma" في تنفيذ خطة العلاقات العامة الخاصة بكأس أمريكا السابع والثلاثين، وقال إن هذه الشراكة ساهمت في تنفيذ الخطة على أكمل وجه وإبراز الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاحة الشراعية في تنظيم هذا الحدث العالمي؛ وهو ما دفعنا لعقد هذه الشراكة الاستراتيجية، ونحن على ثقة بأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بين ألتر وComma، من خلال تنفيذ خطط علاقات عامة إبداعية ومبتكرة لعملائنا في المملكة العربية السعودية.