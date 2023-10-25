"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا. وتشهد أمطارًا غزيرة على الأحساء والعديد وبقيق، أمطارًا خفيفة على حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.