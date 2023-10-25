"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وعسير وحائل ونجران والشرقية والباحة وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وضرية وعنيزة وتشهد أمطارًا خفيفة على الأسياح والبكيرية والفوارة والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية، وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشملي وبقعاء وحائل وموقق والحائط والسليمي والشنان والغزالة وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الخرخير وشرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا. وتشهد أمطارًا غزيرة على الأحساء والعديد وبقيق، أمطارًا خفيفة على حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة خيبر والعلا والعيص والحناكية والمهد وينبع وبدر ووادي الفرع والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة خليص والليث والقنفذة وبحرة. وتشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وأمطارًا غزيرة على الكامل والجموم والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة جازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.