"تحدي نيوم" للذكاء الاصطناعي يواصل استقبال مشاريع المبتكرين ورواد الأعمال

وكان تحدي نيوم الأول قد أُطلق خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الأولى عام 2020 بهدف إيجاد حلول رائدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية التي يواجهها العالم بابتكارات طلاب وطالبات الجامعات السعودية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وشارك في التحدي 400 طالب وطالبة من مختلف المراحل الجامعية من 39 جامعة سعودية، حيث قدموا مشاريع ابتكارية لإيجاد بيئة مستدامة في ثلاثة مجالات حيوية تمثل مسارات التحدي هي: الطاقة، والترفيه، والنقل.