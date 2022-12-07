"تيماء" تُخرج أكبر حافظة للقرآن 50 عامًا.. وأصغر حافظ بسنّ 15

وتستقبل الحلقات والدور جميع الفئات العمرية من صغار السن، وطلاب التمهيدي، وحتى كبار السن؛ حيث يتلقّون فيها تدريس وتعليم وتحفيظ ومراجعة القرآن الكريم، ودروس التجويد التطبيقية والنظرية.