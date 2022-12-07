"تيماء" تُخرج أكبر حافظة للقرآن 50 عامًا.. وأصغر حافظ بسنّ 15

أتمّ 35 طالبًا وطالبة من مجمعات الجوامع والمساجد والدور النسائية لتحفيظ القرآن في محافظة تيماء، حفظ كتاب الله كاملًا، خلال الخمس السنوات الأخيرة.
وسجلت الدور النسائية أكبر حافظة للقرآن كاملًا بعمر 50 عامًا، فيما سجلت حلقات التحفيظ أصغر حافظ بعمر 15 عامًا.
ويلتحق في دور وحلقات التحفيظ التي تشرف عليها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، ما يقارب 900 طالب وطالبة و40 معلمًا ومعلمة.
وتستقبل الحلقات والدور جميع الفئات العمرية من صغار السن، وطلاب التمهيدي، وحتى كبار السن؛ حيث يتلقّون فيها تدريس وتعليم وتحفيظ ومراجعة القرآن الكريم، ودروس التجويد التطبيقية والنظرية.
يذكر أن الجمعية تسعى لتوفير حافلاتها لنقل الطلاب والطالبات من منازل الطلاب إلى الحلقات. كما تحرص على تنظيم دورات تأهيلية لتدريس القرآن الكريم.