"نائب أمير مكة" يستعرض خطط "هيئة التطوير" مع "منسي" ويستقبل محافظَي جدة والطائف

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، في مقر الإمارة بجدة، محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، حيث استمع الأمير سعود، إلى شرح عن المشاريع التي تشهدها المحافظة في مجالات البُنى التحتية وتطوير المرافق، كما اطلع سموه على تقرير عن المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والتي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 .