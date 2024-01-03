"نائب أمير مكة" يستعرض خطط "هيئة التطوير" مع "منسي" ويستقبل محافظَي جدة والطائف

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، اجتماعاً بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير جدة المهندس أيمن منسي.
واستعرض الأمير سعود بن مشعل، خطط الهيئة والمشاريع المستقبلية والمبادرات الهادفة لأن تكون جدة ضمن قائمة أفضل المدن حول العالم، وفق هوية تتماشى مع الطراز العمراني لمحافظة جدة.
كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، في مقر الإمارة بجدة، محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، حيث استمع الأمير سعود، إلى شرح عن المشاريع التي تشهدها المحافظة في مجالات البُنى التحتية وتطوير المرافق، كما اطلع سموه على تقرير عن المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والتي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 .
وضمن نشاطاته اليوم، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرّمة في مقر الإمارة بجدة، محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز.
واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، على إيجازٍ عن المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في الطائف، كذلك الخطط المستقبلية الرامية لجذب الاستثمارات نحو المحافظة والعمل على تحويلها لنقطة جذب اقتصادية وسياحية بما يُسهم في عودتها إلى مكانتها كمصيفٍ متميز .