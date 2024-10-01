لقاء بين الخريجين ورواد سوق العمل لاستكشاف فرص دعم المواهب في الوظائف الحديثة

وفي ختام النقاشات، قدم قادة سوق العمل نصائح وتوصيات للكفاءات البشرية، مؤكدين أنهم يشكلون أساس المستقبل المهني. كما تم خلال اللقاء إطلاق تقرير شامل عن ممارسات إدارة المواهب، والذي أُعدّ من قبل خبراء ومستشارين في المجال، ويسلط الضوء على تجارب وممارسات المنظمات المختلفة فيما كرمت أسس التميز للاستشارات الإدارية الخبراء والمستشارين والمتحدثين، وتقديم دروع الشكر لهم تقديراً لمساهماتهم.