لقاء بين الخريجين ورواد سوق العمل لاستكشاف فرص دعم المواهب في الوظائف الحديثة

بحضور مسؤولين بالقطاعين العام والخاص في سوق العمل عقد لقاء بعنوان "نحو آفاق جديدة لاستكشاف فرص النجاح في سوق العمل الحديث" بالرياض، حيث شهد اللقاء حضوراً واسعاً، إلى جانب طلاب وخريجين وباحثين عن فرص عمل.
وقد تمحور اللقاء حول استعراض التحولات الجديدة في سوق العمل، والتحديات التي تواجه الأجيال الصاعدة، فضلاً عن استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق النجاح المهني في ظل المتغيرات التقنية والاقتصادية المتسارعة.
وناقش رواد سوق العمل عدة محاور من أبرزها التوجهات العالمية في سوق العمل وكيفية اكتساب المهارات المناسبة، وأهمية التعلم المستمر والمصادر المتاحة لذلك، وإستراتيجيات التوظيف في العصر الرقمي، وكيفية تصحيح مسار التخصص في حال عدم توافقه مع متطلبات السوق.
وفي ختام النقاشات، قدم قادة سوق العمل نصائح وتوصيات للكفاءات البشرية، مؤكدين أنهم يشكلون أساس المستقبل المهني. كما تم خلال اللقاء إطلاق تقرير شامل عن ممارسات إدارة المواهب، والذي أُعدّ من قبل خبراء ومستشارين في المجال، ويسلط الضوء على تجارب وممارسات المنظمات المختلفة فيما كرمت أسس التميز للاستشارات الإدارية الخبراء والمستشارين والمتحدثين، وتقديم دروع الشكر لهم تقديراً لمساهماتهم.