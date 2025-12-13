NHC تعلن بدء بيع المرحلة الثانية في مشروعي وهج ورحاب الأصالة بالرياض بعد اكتمال المرحلة الأولى

أعلنت NHC عن بدء البيع في المرحلة الثانية من مشروعي "وهج الأصالة" و "رحاب الأصالة" في وجهة الأصالة بالرياض، بعد اكتمال المرحلة الأولى في كليهما، ما يعكس حجم الإقبال الكبير على المشروعين وثقة عملاء NHC بما تقدمه من وجهات عمرانية متكاملة ترتقي بجودة الحياة.