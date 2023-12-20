"البديوي" يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها، التهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم.
ودعا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، في ظل قيادتها الحكيمة وأن تواصل مسيرتها نحو التقدم والازدهار، ونحو آفاق أرحب من التطور والنماء وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة والعالم أجمع.
وأشاد البديوي بالدعم والتوجيهات النيرة والقيمة التي يوليها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الأهداف المباركة للمجلس وتعزيز التكامل الخليجي في المجالات كافة.