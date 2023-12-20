"البديوي" يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

ودعا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، في ظل قيادتها الحكيمة وأن تواصل مسيرتها نحو التقدم والازدهار، ونحو آفاق أرحب من التطور والنماء وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة والعالم أجمع.