أمطارٌ غزيرة وسيولٌ وصواعقُ.. "الإنذار الأحمر" يلف أجواء 5 مناطق بالإنذارات

ورفعت "الأرصاد" درجة الإنذار إلى "الأحمر" في عددٍ من المحافظات في منطقة عسير، هي "المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل"، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المحافظات هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 وتنتهي في الساعة 21:00.