أمطارٌ غزيرة وسيولٌ وصواعقُ.. "الإنذار الأحمر" يلف أجواء 5 مناطق بالإنذارات

واصل المركز الوطني للأرصاد، وعبر نظام الإنذار المبكّر، تنبيهاته لمناطق عدة حول المملكة؛ حيث أصدر خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من الإنذارات الحمراء شملت مناطق عدة، بينها: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى "الإنذار الأحمر"، بخصوص عددٍ من المحافظات في منطقة الرياض، هي: "الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات".
وقال المركز إنه يتوقع أن تشهد هذه المحافظات هطول أمطارٍ غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 وتنتهي في الساعة 23:00.
كما رفع المركز درجة الإنذار إلى "الإنذار الأحمر" بخصوص عددٍ من المحافظات في منطقة الرياض، هي: "الأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم"، وأضاف أنه يتوقع أن تشهد هذه المحافظات هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 وتنتهي في الساعة 23:00.
ورفعت "الأرصاد" درجة الإنذار إلى "الإنذار الأحمر" بخصوص عددٍ من المحافظات في منطقة الرياض، هي: "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء"، حيث يتوقع أن تشهد هذه المحافظات هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 وتنتهي في الساعة 23:00.
وأعلن المركز عن رفع درجة الإنذار إلى "الإنذار الأحمر" بـ "تبوك وتيماء" في منطقة تبوك حيث يتوقع أن تشهد "تبوك وتيماء" هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 وتنتهي في الساعة 23:00.
ورفعت "الأرصاد" درجة الإنذار إلى "الأحمر" في عددٍ من المحافظات في منطقة عسير، هي "المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل"، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المحافظات هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 وتنتهي في الساعة 21:00.
وأصدر المركز "إنذاراً أحمر" بخصوص محافظة العرضيات في منطقة مكة المكرّمة، حيث يتوقع أن تشهد المحافظة هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 10:00 وتنتهي في الساعة 21:00.
كما رفع المركز درجة الإنذار إلى "الإنذار الأحمر" بخصوص محافظة الجموم، وأضاف أنه يتوقع أن تشهد المحافظة هطول أمطارٍ غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 13:00 وتنتهي في الساعة 23:00.
وفي المدينة المنوّرة، أعلن المركز رفع درجة الإنذار إلى "الإنذار الأحمر"، حيث يتوقع أن تشهد المدينة المنوّرة هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 وتنتهي في الساعة 23:00.
وأعلن المركز رفع درجة الإنذار إلى "الإنذار الأحمر" بخصوص "بدر ووادي الفرع" في منطقة المدينة المنوّرة، وقال إنه يتوقع أن تشهد "بدر ووادي الفرع" هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 وتنتهي في الساعة 23:00.