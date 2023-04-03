اضبطوا مخارج السيول.. "الحصيني": إجماعٌ على حالة ممطرة نهاية الأسبوع

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن النماذج العددية للطقس والمركز الوطني للأرصاد كلها تجمع على حالة جوية ممطرة نهاية هذا الأسبوع، وإن اختلفوا في أماكن غزارة المطر.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الظروف والعناصر الجوية شبه مكتملة، والوقت الذي نحن فيه من خلال الأرشيف المناخي ومن خلال المواسم عند العرب يوحي أن هذه الحالة وما بعدها من حالات جوية سوف تكون مؤثرة ونسمع عن سيول على أجزاءٍ واسعة من بلادنا".
وتابع: "احتمال تشكُّل سحب عملاقة ذات مطر غزير ورياح وحبات بَرَد، ويبقى الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، فهو المصرّف والمدبّر".
وأضاف: من باب التفاؤل اضبطوا مخارج السيول في المزارع ونظفوا السطوح والمثاعب "لا مَيازيب" والأصل الفأل، والله أعلم، وأوصوا أئمة المساجد بالدعاء "أن يغيث الله البلاد والعباد".