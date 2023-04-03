اضبطوا مخارج السيول.. "الحصيني": إجماعٌ على حالة ممطرة نهاية الأسبوع

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الظروف والعناصر الجوية شبه مكتملة، والوقت الذي نحن فيه من خلال الأرشيف المناخي ومن خلال المواسم عند العرب يوحي أن هذه الحالة وما بعدها من حالات جوية سوف تكون مؤثرة ونسمع عن سيول على أجزاءٍ واسعة من بلادنا".