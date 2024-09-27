وزير الخارجية يرأس الاجتماع الوزاري للجامعة العربية ومنظّمة التعاون لبحث التصعيد ضد فلسطين ولبنان

ترأس الأميرُ فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم؛ الاجتماعَ الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.