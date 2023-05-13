12 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار ورياح وأتربة والرياض حاضرة

كما نبّه -بشكل متقدم- النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا في الشرقية، وكلًّا من: (الشنان، وبقعاء، والحائط، والسليمي، والشملي، والغزالة، وسميراء، وموقق) في منطقة حائل، (والحناكية، والمهد، ووادي الفرع) بالمدينة المنورة، (والزلفي، والغاط والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء) بالرياض، (والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعين الجواء، والخبراء والرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور) بالقصيم، من أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية حتى الثامنة مساء بحائل والمدينة المنورة والرياض وحتى العاشرة بالقصيم.