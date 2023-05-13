12 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار ورياح وأتربة والرياض حاضرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات الماضية، عدة تنبيهات متقدمة، شملت معظم المناطق؛ وذلك لحالات مناخية متفاوتة ما بين أمطار ورياح وأتربة وتستمر على مدار اليوم.
ونبّه المركزُ الحدودَ الشمالية من حالة أثربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية في العويقلية ورفحاء حتى الثامنة مساء، وأوضح أن محافظتي طريف وعرعر تشهدان حالة مماثلة لرياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية حتى التاسعة مساء.
كما نبّه -بشكل متقدم- النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا في الشرقية، وكلًّا من: (الشنان، وبقعاء، والحائط، والسليمي، والشملي، والغزالة، وسميراء، وموقق) في منطقة حائل، (والحناكية، والمهد، ووادي الفرع) بالمدينة المنورة، (والزلفي، والغاط والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء) بالرياض، (والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعين الجواء، والخبراء والرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور) بالقصيم، من أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية حتى الثامنة مساء بحائل والمدينة المنورة والرياض وحتى العاشرة بالقصيم.
ونبّه منطقة الرياض أيضًا من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية بكل من: (الدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، ومرات، والبجادية، والحريق، والخرج، وحوطة بني تميم، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف) حتى الثامنة مساء.
وخص "الأرصادُ" منطقتيْ مكة المكرمة وتبوك بتنبيه من حالة رياح نشطة وارتفاع للأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية بالشعيبة وجدة ورابغ بمكة، والبدع والوجه وضباء ونيوم وشرما بتبوك حتى السادسة مساء.
وفي الشرقية، نبّه "الأرصادُ" الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق، من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية حتى العاشرة مساء.
وفي مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان، نبّه "الأرصاد" من حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية بأضم وميسان بمكة، وكل من: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والنماص، وبلقرن، وتنومة، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل) بعسير، (والباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن) بالباحة، (وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر، والريث، والعيدابي، وفيفاء، وهروب) بجازان، وتستمر الحالة حتى التاسعة مساء بمكة، والثامنة بعسير والباحة وجازان.
وتشهد منطقة الجوف -خاصة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا- حالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية حتى التاسعة مساء.