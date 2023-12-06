الأولى بالشرق الأوسط.. هيئة الطرق تُعلن افتتاح حساب للمملكة في "iRAP" العالمية

وسيقود انضمام المملكة إلى "iRAP" إلى اعتمادها كسفير لتنفيذ أنشطتها على مستوى العالم، كما ستقدم دورًا حيويًّا في تطوير وتوحيد المواصفات والمعايير العالمية للسلامة المرورية؛ وهو أمر يعزّز جهودها لتحسين سلامة الطرق وحماية المستخدمين، وسيوثق ذلك نتائج عمليات المسح والتقييم التي ستجرى في المملكة عالميًّا.