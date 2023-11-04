"منصة سمات" تشارك في مؤتمر "بروبتيك 2023" العالمي في الرياض

تشارك منصة سمات، أكبر منصة في الشرق الأوسط لحلول إدارة الأملاك العقارية، في مؤتمر "بروبتيك السعودية 2023" العالمي، الذي سينطلق صباح يوم السادس من نوفمبر في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون بالرياض.
وعلى مدار يومي المؤتمر تستعرض الشركات والجهات المشاركة أحدث ما توصلت إليه التقنيات العقارية؛ بهدف توفير منصة تجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التقنيات العقارية والشركات الناشئة والمستثمرين وشركات التطوير العقاري وشركات التقنية العقارية عالميًّا، مع حضور الجهات الحكومية، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي لحكومة المملكة العربية السعودية.
وأوضح ضيف الله الحسني، الرئيس التنفيذي لمنصة سمات، أن "المنصة حرصت على المشاركة في مؤتمر بروبتيك باعتبارها أكبر منصة في الشرق الأوسط لحلول إدارة الأملاك العقارية تأكيدًا على عزمها في المشاركة الفاعلة؛ لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف لتحسين وتسهيل جودة الحياة للمواطنين، التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر مواكبة التحول الرقمي الكامل، وإصدار جيل جديد من التقنيات العقارية، من خلال منصة سمات، باستخدام إنترنت الأشياء مدعومًا بالذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يضمن الموثوقية والأمان في عالم إدارة الأملاك العقارية؛ بما يُحدث ثورة تعيد تشكيل سوق إدارة الأملاك العقارية".
وصرح سامي الشارخ، نائب الرئيس التنفيذي لمنصة سمات، بأن "المنصة نجحت منذ إنشائها في تحقيق مؤشرات نمو عالية؛ إذ بلغ حجم المعاملات المالية في منصة سمات أكثر من 10 مليارات ريال، كما بلغت قيمة العقود المبرمة في المنصة أكثر من 5 مليارات ريال. وتواصل منصة سمات تنفيذ خطط التوسع المدروسة لتحقيق أهدافها في الاستحواذ على حصة أكبر في سوق إدارة الاملاك العقارية".
وأضاف الشارخ: "عدد الوحدات العقارية المدارة في منصة سمات 170 ألف وحدة، وتتعامل المنصة مع 60 ألف مستأجر، وهي المنصة الوحيدة التي تقدم خدمات إدارة الأوقاف العقارية".
وأشار إلى أن المنصة ترتبط وتتكامل مع الكثير من الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل، ووزارة التجارة.. وترتبط مع العديد من بوابات الدفع الإلكترونية، مثل سداد، ومدى، وفيزا. كما ترتبط مع العديد من الخدمات الحكومية، مثل شبكة إيجار، ومركز المعلومات الوطني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للعقار.
يُشار إلى أن "سمات" نجحت في ابتكار تقنيات عقارية متخصصة، تُعد الوحيدة من نوعها في المنطقة؛ لاعتمادها على الذكاء الاصطناعي في استكمال الإجراءات آليًّا نيابة عن المستخدم؛ وهو ما يقلص المدة الزمنية للعمليات اليومية؛ ليتيح لشركات إدارة الأملاك ترشيد كامل لمواردها، إضافة إلى توثيق العقود بالربط مع شبكة إيجار الذي قلص المدة المستغرقة من 15 دقيقة بالمتوسط إلى أقل من دقيقة واحدة.