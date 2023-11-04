"منصة سمات" تشارك في مؤتمر "بروبتيك 2023" العالمي في الرياض

وأوضح ضيف الله الحسني، الرئيس التنفيذي لمنصة سمات، أن "المنصة حرصت على المشاركة في مؤتمر بروبتيك باعتبارها أكبر منصة في الشرق الأوسط لحلول إدارة الأملاك العقارية تأكيدًا على عزمها في المشاركة الفاعلة؛ لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف لتحسين وتسهيل جودة الحياة للمواطنين، التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر مواكبة التحول الرقمي الكامل، وإصدار جيل جديد من التقنيات العقارية، من خلال منصة سمات، باستخدام إنترنت الأشياء مدعومًا بالذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يضمن الموثوقية والأمان في عالم إدارة الأملاك العقارية؛ بما يُحدث ثورة تعيد تشكيل سوق إدارة الأملاك العقارية".