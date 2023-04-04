يُعد نقلة نوعية.. معرض عمارة المسجد النبوي تجربة تثري زوّار المدينة المنوّرة

ويقع المعرض في جنوب المسجد النبوي على مساحة إجمالية تقدر بـ ٢٢٠٠م٢، ليستعرض تاريـخ عمارة المسجد النبـوي والتوسعات التي شهدها منذ بنائه الأول على يد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحـابتـه الكرام، مروراً بالتوسعة الأولى التي كانت في السنة السابعة للهجرة، والتوسعات التاريخية اللاحقة إلى العهد السعودي الزاهر.