محليات

"كراني" لأهل "الشرقية": استعدوا للقُبَّة الحرارية.. أكْثِروا من السوائل

نصح سكان المنطقة بالاستعداد لارتفاع درجات الحرارة
خبير الطقس حسن كراني
خبير الطقس حسن كراني

نصح خبير الأرصاد الجوية حسن كراني سكان المنطقة الشرقية بالاستعداد لارتفاع درجات الحرارة، ولما وصفه بـ"القُبَّة الحرارية"، وبالإكثار من شرب السوائل.

وكتب كراني عبر حسابه بتويتر: "يا أهل الشرقية، استعدوا للقُبَّة الحرارية التي تساعد في استمرار ارتفاع الحرارة الأيام القادمة".

وأضاف: "سجلت الأحساء (51 مئوية في الظل)، فكم كانت تحت أشعة الشمس (+5م أم + 7م أم + 9م)؟! الله يعلم ذلك".

وأوضح: "إذا سجلت العاصمة (46م) فلا يعني ذلك أنها (46م)، بل نضيف رقمًا بناء على الموقع وخطَّي الطول والعرض".

واختتم تغريدته بـ"أكْثِروا من السوائل".

المنطقة الشرقية
حسن كراني
ارتفاع درجات الحرارة
شرب السوائل
القبة الحرارية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org