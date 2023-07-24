"كراني" لأهل "الشرقية": استعدوا للقُبَّة الحرارية.. أكْثِروا من السوائل

نصح خبير الأرصاد الجوية حسن كراني سكان المنطقة الشرقية بالاستعداد لارتفاع درجات الحرارة، ولما وصفه بـ"القُبَّة الحرارية"، وبالإكثار من شرب السوائل.
وكتب كراني عبر حسابه بتويتر: "يا أهل الشرقية، استعدوا للقُبَّة الحرارية التي تساعد في استمرار ارتفاع الحرارة الأيام القادمة".
وأضاف: "سجلت الأحساء (51 مئوية في الظل)، فكم كانت تحت أشعة الشمس (+5م أم + 7م أم + 9م)؟! الله يعلم ذلك".
وأوضح: "إذا سجلت العاصمة (46م) فلا يعني ذلك أنها (46م)، بل نضيف رقمًا بناء على الموقع وخطَّي الطول والعرض".
واختتم تغريدته بـ"أكْثِروا من السوائل".