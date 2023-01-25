"مركز تنمية القطاع غير الربحي" يدشّن مخيم الابتكار في الرياض

انطلقت اليوم في مدينة الرياض فعاليات مخيم الابتكار ضمن برنامج تسريع ابتكار الجمعيات الذي يقيمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بمشاركة منسوبي أكثر من ٤٠ جمعية أهلية من مختلف مناطق ومدن المملكة؛ وذلك لتقديم حلول ونماذج ابتكارية لأعمال الجمعيات المشاركة.
يهدف المخيّم إلى تطوير أعمال الجمعيات وبناء نماذج أعمالها بطريقة مبتكرة وفاعلة، حتى تتمكن من تطوير أدائها ورفع كفاءتها، بمشاركة مجموعة من الخبراء ورواد القطاع غير الربحي بالمملكة، الذين سيلتقون مع المشاركين على طاولة الإرشاد والتوجيه لضمان بناء النماذج بشكل صحيح وتستوفي المعايير المطلوبة.
ويتضمن المخيم عددًا من المحاضرات الإرشادية والحوارات الإثرائية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء ورؤساء الجمعيات الأهلية الكبرى بالمملكة؛ حرصًا من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على نقل المعرفة وتبادل الخبرات.
وتأتي مرحلة مخيم الابتكار ضمن المرحلة الأولى من أربع مراحل تمثّل برنامج تسريع ابتكار الجمعيات؛ حيث تليها مرحلة تحدي القطاع، ثم تسريع عمل الجمعيات، ويختتم البرنامج أعماله بيوم المانحين.
وسجل برنامج تسريع ابتكار الجمعيات إقبالًا كبيرًا من الجمعيات الأهلية في المملكة؛ إذ بلغ عدد الجمعيات المسجلة أكثر من ٥٠٠ جمعية من أكثر من ٣٠ مدينة و١٢ منطقة بالمملكة، سجلت، مدفوعة بالرغبة في تطوير نماذج أعمالها وإثراء منسوبيها والاستفادة من البرامج التي يقدمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في هذا البرنامج.