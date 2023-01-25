"مركز تنمية القطاع غير الربحي" يدشّن مخيم الابتكار في الرياض

وسجل برنامج تسريع ابتكار الجمعيات إقبالًا كبيرًا من الجمعيات الأهلية في المملكة؛ إذ بلغ عدد الجمعيات المسجلة أكثر من ٥٠٠ جمعية من أكثر من ٣٠ مدينة و١٢ منطقة بالمملكة، سجلت، مدفوعة بالرغبة في تطوير نماذج أعمالها وإثراء منسوبيها والاستفادة من البرامج التي يقدمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في هذا البرنامج.