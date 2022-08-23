برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية

وقال الدكتور الغامدي: "لقد بات جليًّا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت تتغلغل في حياتنا اليومية، وستُحدث أثرًا كبيرًا في جميع جوانب الحياة؛ لذلك وضعت المملكة العربية السعودية تصورات هذا المجال التقني الحديث ضمن مستهدفات رؤيتها 2030، وستسعى من خلال هذه القمة العالمية إلى أن تصبح ملتقى رئيسًا في العالم بمجال الذكاء الاصطناعي بعد النجاح الذي حققته أعمال القمة الأولى التي عُقدت عام 2020م".