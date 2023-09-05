برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد نظام الطيران المدني وسياسة "الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية"

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول التقارير المقدمة من لجان المتابعة والتنسيق بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة بشأن مستجدات أعمالها الهادفة إلى توطيد أواصر التعاون والتكامل في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع إلى تحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة.