حوادث الدهس تتواصل على "حزام محايل".. والضحية مواطن حالته حرجة

يُشار إلى أن الحزام الدائري شهد عددًا من حالات الدهس، نتج منها وفيات وإصابات في أوقات سابقة، نشرتها "سبق" في حينها، وتفاعل معها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الذي وجّه بإنشاء جسرَي مشاة في موقعَين مختلفَين، يجري العمل بهما.