حوادث الدهس تتواصل على "حزام محايل".. والضحية مواطن حالته حرجة

شهد حزام محايل الدائري الجنوبي قبل قليل حالة دهس جديدة لمواطن حالته حرجة.
وباشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر الحالة، وجرى نقل الضحية لمستشفى محايل العام.
يُشار إلى أن الحزام الدائري شهد عددًا من حالات الدهس، نتج منها وفيات وإصابات في أوقات سابقة، نشرتها "سبق" في حينها، وتفاعل معها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، الذي وجّه بإنشاء جسرَي مشاة في موقعَين مختلفَين، يجري العمل بهما.
وطالب المواطنون ومرتادو المتاجر المنتشرة بجنبات الطريق بالتوسع في إنشاء تلك الجسور، بما يضمن سلامة المارة والمتسوقين وعابري الطريق.