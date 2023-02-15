صفر.. طريف تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة وشرورة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة صفر مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 36 مئوية، ونجران 34، ووادي الدواسر 32 مئوية، وكل من جازان وبيشة 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة صفر مئوية، تليها عرعر وسكاكا والقريات 3 مئوية، ورفحاء 4 مئوية، وكل من: تبوك وحائل وحفر الباطن 5 مئوية.
وسجّلت الدمام وبريدة وحائل والأحساء أعلى نسبة رطوبة 95%.