صفر.. طريف تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة وشرورة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة صفر مئوية.