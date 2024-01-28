مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في معرض ومؤتمر الصحة العربي"Arab Health"

تشارك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي"Arab Health" والذي سيقام غداً الاثنين 29 يناير وحتى 1 فبراير 2024 م بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ، بمشاركة أكثر من 3450 شركة عارضة من 180 دولة، وهو أكبر تجمع لمتخصصي الرعاية الصحية وخبراء هذا المجال في الشرق الأوسط، والذي يتيح فرصة مميزة لاستكشاف الابتكارات في مجال الرعاية الصحية.
وتُعد المشاركة في هذا المعرض الضخم فرصة كبيرة للإطلاع على أحدث التطورات والتجهيزات الطبية،والإستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير أنظمة الرعاية الصحية وتحسينها بما يلبي تطلعات المراجعين والمرضى.
وستقوم المجموعة من خلال جناحها في المعرض Hall 6 Booth C 10 بتعريف الزوار باستراتيجياتها الطموحة من أجل الوصول بخدمات الرعاية الصحية لمستويات غير مسبوقة ، وكذلك نجاحاتها واسهاماتها في القطاع الصحي والتعريف بمشاريعها الحالية والمستقبلية.
كما سيستعرض الجناح أمام الزوار إمكانيات المجموعة في تصميم وتشغيل وتطوير المشروعات الصحية ، لاسيما بعدما اكتسبت خبرات تراكمية وطويلة ، مكنتها من تشغيل 23 منشأة طبية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين.
يُذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي من أهم المعارض على الإطلاق التي أثبتت مكانتها على مدار سنوات عديدة ، ويُشكّل منصة التقاء لأبرز المتخصصين من مُصنّعي المنتجات، وموفري الخدمات في مجال الرعاية الصحية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم لهم فرصة ذهبية لعرض أعمالهم وابتكاراتهم على العملاء الجدد والمحتملين من مختلف أنحاء العالم، وتحرص المجموعة على المشاركة الدورية في هذا الحدث الضخم.