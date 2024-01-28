مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في معرض ومؤتمر الصحة العربي"Arab Health"

يُذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي من أهم المعارض على الإطلاق التي أثبتت مكانتها على مدار سنوات عديدة ، ويُشكّل منصة التقاء لأبرز المتخصصين من مُصنّعي المنتجات، وموفري الخدمات في مجال الرعاية الصحية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقدم لهم فرصة ذهبية لعرض أعمالهم وابتكاراتهم على العملاء الجدد والمحتملين من مختلف أنحاء العالم، وتحرص المجموعة على المشاركة الدورية في هذا الحدث الضخم.