بينها المملكة.. "الزعاق": خلال الـ90 يومًا القادمة تتنافس هذه الدول على الدرجات الأحر بالعالم

وأضاف الزعاق أن الصيف هو بداية الحر، والقيظ شدته، ودرجات الحرارة الصيفية تتراوح بين 35 إلى 44 درجة، وتبدأ في أبريل ومايو، ودرجات الحرارة القيظية من 45 فما فوق في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.