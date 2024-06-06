بينها المملكة.. "الزعاق": خلال الـ90 يومًا القادمة تتنافس هذه الدول على الدرجات الأحر بالعالم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق: إن درجات الحرارة تحكي عن موسمها.
وأضاف الزعاق أن الصيف هو بداية الحر، والقيظ شدته، ودرجات الحرارة الصيفية تتراوح بين 35 إلى 44 درجة، وتبدأ في أبريل ومايو، ودرجات الحرارة القيظية من 45 فما فوق في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.
وقال في فيديو على حسابه في "إكس": إن طبيعة الأجواء الحارة من طبيعة أرضنا؛ لأننا نقع على مدار السرطان أو قريبًا منه، وتشتد الحرارة عندما تهب رياح السموم خاصة وقت الظهيرة.
وأكمل الزعاق أنه خلال الـ90 يومًا القادمة تتنافس العراق وإيران والكويت والسعودية والجزائر على الدرجات الأحر على مستوى العالم؛ خاصة المثلث الواقع بين العراق وإيران والكويت كونها تقع في مصب التسعير الذاتي وتسمى "زدحة وجمرة القيظ".