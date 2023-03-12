برعاية خادم الحرمين .."الراجحي" يكرّم "إنسان" لحصدها جائزة الأميرة صيتة

فيما رفع "المحارب" شكره وتقديره إلى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية لاهتمامه بأبناء إنسان وحرصه على تلمس احتياجاتهم، وتجويد حياتهم ومساهمته بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضور مناسبات الجمعية، حيث كان لتوجيهاته السديدة الأثر فيما تحقق من استمرارية ونمو في برامج الجمعية، كما شكر الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية الذي يتولى الإشراف العام ومتابعة أعمال الجمعية عن قرب، وحرصه على تميزها وتحقيق الريادة في برامجها وتقديم خدمات متميزة للمستفيدين.