القبض على 4 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية من القبض على (4) مواطنين وهم راكان فالح محمد الشراري، وعبدالله صياح عواد الشراري، ونايف جادل مساهر الشراري، وفيصل سعود محمد الشراري، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم (3) بنادق شوزن، و(117) ذخيرة منوعة، وجهاز جذب الطيور، و(7) شباك صيد، و(4) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.