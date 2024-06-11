350 موظفًا.. "بيئة الرياض" تبدأ تنفيذ خطتها لإدارة المسالخ والأسواق في عيد الأضحى

وأشار إلى أن خطة الفرع قد تضمنت فحص المواشي عند الدخول ومتابعة الحظائر، واستبعاد الأنعام التي تظهر عليها أعراض المرض، ورصد المخالفات، والحرص على التخلص من اللحوم بالأساليب البيئية السليمة، ووجود الفرق الإرشادية، ومسؤولي تنظيم دخول وخروج البائعين والمستفيدين، منوهًا بأهمية الذبح داخل المسالخ النظامية، والابتعاد عن الذبح العشوائي.