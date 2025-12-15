تجاوباً لمطالبات الأهالي"..فتح منعطف مروري عند تقاطع الحيلة بمحافظة محايل

باشرت الجهات المختصة بمحافظة محايل، مؤخرًا، معالجة منعطف (يوتيرن) الذي كان مغلقًا، ما تسبب في اختناق مروري عند تقاطع الحيلة جنوب المحافظة.
وجاءت المعالجة بعد شكاوى متكررة من الأهالي والمسافرين، وفي أعقاب ما نشرته «سبق» عن الازدحام الشديد وارتداد المركبات عند التقاطع، حيث جرى فتح اليوتيرن الواقع قبل موقع الاختناق المروري، ما أسهم في تحسين الحركة المرورية بشكل جزئي.
وبحسب مصادر مطلعة، تُعد هذه الخطوة إجراءً عاجلًا ضمن حزمة حلول مرورية يجري العمل عليها لمعالجة الازدحام المتكرر في التقاطع، على أن تُستكمل بحلول تنظيمية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وكانت «سبق» قد نشرت في وقت سابق تقريرًا بعنوان: «اختناق مروري بالمدخل الجنوبي لمحايل يثير استياء الأهالي والمسافرين»، نقلت فيه شكاوى السكان ومرتادي الطريق من ازدحام خانق عند أحد التقاطعات الرئيسة جنوب المحافظة، بسبب إغلاق بعض المداخل والمخارج وتحويل مسارات السير.
وأوضح الأهالي حينها أن الازدحام يتركز على الطريق الرئيسي القادم من الجهة الجنوبية، المار بين حيي الحيلة الشرقي والغربي، والمرتبط بعدد من القرى المجاورة، ما أدى إلى تكدس المركبات وامتداد الطوابير لمسافات طويلة، خصوصًا خلال أوقات الذروة.
وبيّن المواطنون أن إغلاق الإشارة المرورية المقابلة لمستشفى محايل، وإنشاء يوتيرن قبل التقاطع مع بقائه مغلقًا لفترة طويلة، فاقم من حدة الازدحام، مطالبين بسرعة إيجاد حلول مرورية تضمن انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطريق.
يُذكر أن «سبق» كانت قد نقلت القضية، مدعومة بالصور، إلى عدد من الجهات المعنية بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، دون صدور توضيح رسمي في حينه.