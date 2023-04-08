بدأت بـ 4 طلاب.. "سبق" تزور حلقات تحفيظ جامع الرحمانية بتيماء

بـ 4 طلاب فقط وحلقة واحدة، كانت هذه البداية في مجمع حلقات جامع الرحمانية بتيماء عام 1436 هـ، التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تيماء، لتصل بعدها إلى 10 حلقات بفضل الله وجهود القائمين عليها، يقوم عليها 7 معلمين لتحفيظ الطلاب القرآن، "سبق" زارت جامع الرحمانية لتطلع على مجمع حلقات التحفيظ وتوثق جهود القائمين عليها، والنماذج المشرفة التي تخرجت منها.
مشاركات خارجية ومسابقات كبيرة شارك فيها طلاب حلقات جامع الرحمانية وحققوا مراكز متقدمة، من كافة المراحل العمرية وتطورت الحلقات بمجمع الرحمانية لتصل إلى 10 حلقات مقسمة إلى ٦ حلقات بعد صلاة العصر، ٣ حلقات بعد صلاة المغرب، حلقة بعد صلاة العشاء للكبار، وتشمل الحلقات جميع المراحل العمرية من طلاب الروضة وحتى الكبار من الجامعيين والموظفين والمتقاعدين.
وحققت الحلقات نجاحات خارجية عن طريق إلتحاق أكثر من 6 طلاب بتصفيات مسابقة خادم الحرمين الشريفين، وقد تجاوز التصفيات طالبين، حيث التحقا بنهائي المسابقة بالفرع السادس العام الماضي، وهذا العام ممثلين عن منطقة تبوك.
من جهة أخرى فقد خرَّج المجمع منذ إطلاقه 3 طلاب حافظين للقرآن الكريم، كما حفظ أكثر من 13 طالباً نصف القرآن ، ومن النماذج المشرفة، تمكن أحد الطلاب بالمجمع وعمره 4 سنوات فقط من حفظ جزءاً كاملاً ومستمر في حفظ القرآن الكريم، ومن بين المواهب النادرة ، قدرة أحد الطلاب على معرفة نص الآية القرآنية الكريمة، بمجرد معرفته رقمها وسورتها، ثم يقوم بتلاوتها.