بدأت بـ 4 طلاب.. "سبق" تزور حلقات تحفيظ جامع الرحمانية بتيماء

من جهة أخرى فقد خرَّج المجمع منذ إطلاقه 3 طلاب حافظين للقرآن الكريم، كما حفظ أكثر من 13 طالباً نصف القرآن ، ومن النماذج المشرفة، تمكن أحد الطلاب بالمجمع وعمره 4 سنوات فقط من حفظ جزءاً كاملاً ومستمر في حفظ القرآن الكريم، ومن بين المواهب النادرة ، قدرة أحد الطلاب على معرفة نص الآية القرآنية الكريمة، بمجرد معرفته رقمها وسورتها، ثم يقوم بتلاوتها.