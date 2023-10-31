حائل تسجّل الحرارة الأقل فجراً.. أمطارٌ تلف المناطق في قراءة جوية لـ "الحصيني"

وتابع: الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445هـ مستمرة -إن شاء الله-، ومتوقع اليوم أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم وجازان وعسير والباحة والشرقية والشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى محافظات منطقة الرياض الغربية والشمالية وشرق الجوف، وأجزاءٍ من قطر والإمارات واليمن.