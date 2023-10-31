حائل تسجّل الحرارة الأقل فجراً.. أمطارٌ تلف المناطق في قراءة جوية لـ "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن أجواء الحرارة مالت فجر اليوم الثلاثاء للبرودة على معظم مناطق المملكة؛ عدا مكة المكرّمة وجازان والشرقية، فيما شهد بعض دول الخليج أجواءً معتدلة، وذلك بحسب النماذج العددية للطقس.
وأوضح أن أقل حرارة سُجّلت في توقيت الفجر كانت في حائل بـ14 درجة، وأعلى حرارة في جدة بـ28 درجة، والمدينة (23) درجة، وكسرت الرياض العاصمة العشرين درجة مئوية بـ19 درجة في التوقيت نفسه.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "السماء فجر اليوم الثلاثاء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق مع بعض الـمطار على أجزاءٍ من القصيم وشمال الشرقية وشرق الجنوبية الغربية".
وتابع: الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445هـ مستمرة -إن شاء الله-، ومتوقع اليوم أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: حائل والقصيم وجازان وعسير والباحة والشرقية والشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى محافظات منطقة الرياض الغربية والشمالية وشرق الجوف، وأجزاءٍ من قطر والإمارات واليمن.