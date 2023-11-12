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رحلة عبر الزمن من العلا.. مشاهد عن "طريقة حشو التمر في الشنة" تلقى إقبالًا كبيرًا

فعالية ضمن مهرجانها للتمور تبرز واحدة من أهم وسائل الحفظ وما كان يعانيه الأجداد