جدة.. ارتفاع فرص الأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع

من المُنتظر -بمشيئة الله- أن تتأثر مدينة جدة اعتبارًا من ساعات مساء يوم الثلاثاء باندفاع لكتلة هوائية أقل حرارة، تترافق بنشوء أحوال جوية غير مستقرة وارتفاع لفرص الأمطار.
وفي التفاصيل يُتوقع أن تتأثر مدينة جدة ليل الثلاثاء/ الأربعاء بأحوال جوية غير مستقرة، ويُتوقع أن تتكاثر السحب، وأن تتساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر، على أن تقل فرص الأمطار في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء، مع بقاء الطقس غائمًا بوجه عام.
ويُتوقع يوم الأربعاء أن تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت لتصبح حول الـ25 درجة مئوية، أي أنها ستنخفض بواقع 5 درجات مئوية مقارنة بيوم الثلاثاء.