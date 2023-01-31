جدة.. ارتفاع فرص الأمطار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع

وفي التفاصيل يُتوقع أن تتأثر مدينة جدة ليل الثلاثاء/ الأربعاء بأحوال جوية غير مستقرة، ويُتوقع أن تتكاثر السحب، وأن تتساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر، على أن تقل فرص الأمطار في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء، مع بقاء الطقس غائمًا بوجه عام.