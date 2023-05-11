وزير الشؤون الدينية ببنغلاديش يشيد ببرنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

رفع وزير الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش، محمد فريد الحق خان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز _ حفظهم الله _ على تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في جمهورية بنغلاديش لهذا العام 1444هـ، وعلى عنايتهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين.