وزير الشؤون الدينية ببنغلاديش يشيد ببرنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين

رفع وزير الشؤون الدينية في جمهورية بنغلاديش، محمد فريد الحق خان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز _ حفظهم الله _ على تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في جمهورية بنغلاديش لهذا العام 1444هـ، وعلى عنايتهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين.
جاء ذلك في برقية شكر تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، منوهاً خلالها بالدعم المستمر من المملكة للجالية المسلمة في جمهورية بنغلاديش.
وأشاد محمد فريد الحق خان بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من جهود كبيرة ساهمت في إنجاح تنفيذ هذا البرنامج الذي استهدف تفطير ٥٦ ألف صائم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية دشنت هذا العام خلال شهر رمضان بجمهورية بنجلاديش برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين وبرنامج الإمامة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه لخدمة المسلمين حول العالم تحت إشراف مباشر من الوزير آل الشيخ، والتي تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المسلمين في شتى بقاع الأرض.