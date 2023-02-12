نقل وإيواء مخالفين.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم بقبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها تمكن الجهات الأمنية في القصيم من القبض على شخصٍ قام بتوثيق ونشر محتوى مخالف لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث نشر بيانات عن سلاحٍ ناري ووثيقة بيانات رسمية لشخصٍ آخر.