نقل وإيواء مخالفين.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم بقبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس السبت، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها تمكن الجهات الأمنية في القصيم من القبض على شخصٍ قام بتوثيق ونشر محتوى مخالف لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث نشر بيانات عن سلاحٍ ناري ووثيقة بيانات رسمية لشخصٍ آخر.
وفي مكة المكرّمة، ألقت قوات الأمن القبض على مقيمٍ من الجنسية السودانية بحوزته 1349 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي مخبأةً داخل مركبة يقودها، كما تمّ القبض في عسير على مقيمٍ من الجنسية الهندية قام بنقل وإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
وفي عسير، أطاح رجال الأمن بمخالفٍ من الجنسية الإثيوبية بحوزته 12 كيلو جراماً من مادة القات المخدّر، وأيضاً تمّ ضبط مواطنَيْن بحوزتهما 29550 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري.
وفي جازان، تمّ القبض على مواطنَيْن بحوزتهما 507 كيلو جرامات من نبات القات المخدّر مخبأةً داخل مركبة يقودها أحدهما.