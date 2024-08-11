سحب ركامية على وادي الدواسر وتوقعات بامتداد التقلبات الجوية إلى هذه المناطق

ووفقًا لموقع "طقس العرب": يتوقّع فريقُ التنبُّؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي توسُّعَ نطاق هذه الأحوال الجوية غير المستقرة لتشمل أجزاء من الربع الخالي، وجنوب منطقة الرياض، وأجزاء من نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض الأحيان وترافقها زخات من البَرَد.