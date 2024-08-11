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سحب ركامية على وادي الدواسر وتوقعات بامتداد التقلبات الجوية إلى هذه المناطق
من المتوقَّع أن تكون الأمطار غزيرة عليها في بعض الأحيان وترافقها زخات من البَرَد
أظهرت صورُ الأقمار الصناعية تأثُّرَ جنوب وادي الدواسر في منطقة الرياض بأحوال جوية غير مستقرّة؛ حيث تظهر السحب الركامية الرعدية مصحوبة بزخات أمطار متفاوتة الغزارة.
ووفقًا لموقع "طقس العرب": يتوقّع فريقُ التنبُّؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي توسُّعَ نطاق هذه الأحوال الجوية غير المستقرة لتشمل أجزاء من الربع الخالي، وجنوب منطقة الرياض، وأجزاء من نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض الأحيان وترافقها زخات من البَرَد.
إلى ذلك تشير التوقعات الأولية إلى استمرار التقلبات الجوية والأمطار متفاوتة الغزارة في هذه المناطق خلال الأيام المقبلة؛ بسبب استمرار تدفق السحب الركامية الرعدية.