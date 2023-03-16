"بلدي" تنال جائزة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يسلّط الضوء على التميز الذي تسعى إليه الوزارة لتطوير سبل تقديم خدماتها بنماذج عمل مبتكرة، تُعزز من مكانة ساكني المدن وتقدم الحلول المختلفة التي تسهم في رفع جودة الحياة فيها، من خلال رفع كفاءة وسرعة العمليات التشغيلية في القطاع البلدي والوصول الشامل لجميع مناطق المملكة بالربط مع كل الأمانات، والإسهام في تحقيق حياة صحية وتعزيز رفاهية أفراد المجتمع عبر منظومة الخدمات البلدية الرقمية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتلبية احتياج المجتمع من الخدمات الرقمية، ورصد مظاهر التشوه البصري عبر خدمة (صور وأرسل)، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في خدمة المجتمع.