العيادات الطبية المتنقلة في عبس تُواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

وراجع العيادات 488 مستفيداً خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، منهم 63 مستفيداً في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و40 مريضاً في عيادة الطوارئ، و121 مستفيداً في عيادة الباطنية، و9 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، كما تم صرف الأدوية لـ 244 فرداً، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 11 مريضاً، إضافة إلى مراجعين اثنين في عيادة التوعية والتثقيف.