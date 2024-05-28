بـ5 لغات.. 97 شاشة عرض لتعزيز جهود التوعية الصحية للحجاج في المدينة المنورة

وأفاد بأن الجولات الميدانية لفِرَق التوعية الصحية تستهدف الأماكن التي يرتادها الحجاج، وعددًا من الفنادق ودور الإيواء؛ لإيصال الرسائل الصحية لهم بلغات متعددة؛ بهدف الوصول لحج صحي آمن؛ مشيرًا إلى أن الرسائل تتضمن أبرز الموضوعات التي تكفل ذلك بدايةً من التنبيه من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإجهاد الحراري، والجفاف والتسمم الغذائي، والإسعافات الأولية، والنظافة الشخصية، وغيرها من مجالات التوعية الصحية.