معرض مسكن العقاري ينطلق في نسخته الثانية خلال ديسمبر 2023

يُدشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري.