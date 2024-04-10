"رئاسة الشؤون الدينية" تشرع بتنفيذ خطتها لأيام عيد الفطر في الحرمين وتستقبل الأطفال بالحلوى

وشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي كثافة في عدد المصلين والزائرين، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مكبِّرين؛ امتثالاً لقول الحق - جل وعلا-:﴿وَلِتُكمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، حيث اكتظت بهم جنبات الحرمين الشريفين وساحتاهما، والطرق المؤدية إليهما، في صورة تعكس وحدة المسلمين وتلاحمهم، وابتهاجهم بالعيد السعيد.