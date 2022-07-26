شاهد.. "ملاك الهجن" يتابعون مطاياهم والأشواط التنافسية بالأجهزة المتنقلة

وتفصيلاً، يأتي ذلك وسط الجهود المبذولة من اللجان التنظيمية بمختلف الأقسام والتي تعمل بصفة مستمرة على تجهيز ميدان السباق ومتابعة الأشواط وتوثيق الوقت الزمني للمطايا المشاركة بكل شوط، وفي الوقت نفسه يمكن أن يقوم ملاك الهجن بمتابعة مطاياهم في كل شوط ويعملون أيضاً على رصد المشاهد وتوثيقها بعدسات الجوال ليتناقلوا التهاني والتبريكات مع الأهل والأصدقاء عند حصول المطية على المركز الأول.