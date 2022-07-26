شاهد.. "ملاك الهجن" يتابعون مطاياهم والأشواط التنافسية بالأجهزة المتنقلة

واصلت الهجن بمهرجان ولي العهد بالطائف، اليوم الثلاثاء، تميزها وتألقها وسط الأجواء الحماسية اليومية في أوقات الصباح الباكر وأوقات المساء منذ انطلاق أولى أيام المهرجان يوم السبت الماضي والتي تستمر لمدة 44 يوماً.
وتفصيلاً، يأتي ذلك وسط الجهود المبذولة من اللجان التنظيمية بمختلف الأقسام والتي تعمل بصفة مستمرة على تجهيز ميدان السباق ومتابعة الأشواط وتوثيق الوقت الزمني للمطايا المشاركة بكل شوط، وفي الوقت نفسه يمكن أن يقوم ملاك الهجن بمتابعة مطاياهم في كل شوط ويعملون أيضاً على رصد المشاهد وتوثيقها بعدسات الجوال ليتناقلوا التهاني والتبريكات مع الأهل والأصدقاء عند حصول المطية على المركز الأول.
وأظهرت بعض الصور عدداً من الملاك وهم يتابعون المطايا في الأشواط التنافسية بمهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي.