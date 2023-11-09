جازان.. افتتاح معرض التوظيف الموحّد والمعرض التقني للمنشآت التدريبية

بدأت اليوم فعالياتُ معرض التوظيف الموحد، والمعرض التقني للمنشآت التدريبية بمنطقة جازان، بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب التقني بالمنطقة، المهندس علي مريع.
وأكد المهندس "مريع" أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثّلة في الإدارة العامة بجازان، تُولي أهميةً كبيرة لتوفير الفرص التدريبية والتوظيف لخرّيجيها من جميع التخصّصات، وذلك بالتعاون مع مختلف قطاعات القطاع الخاص ومؤسساته.
وأشار إلى أن المعرض شهد مشاركةَ أكثر من "20" جهة أسهمت في توفير أكثر من "1000" فرصة وظيفية، وتوقيع عدة اتفاقيات شراكة بين المنشآت التدريبية وعدد من الجهات.