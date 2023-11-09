جازان.. افتتاح معرض التوظيف الموحّد والمعرض التقني للمنشآت التدريبية

وأشار إلى أن المعرض شهد مشاركةَ أكثر من "20" جهة أسهمت في توفير أكثر من "1000" فرصة وظيفية، وتوقيع عدة اتفاقيات شراكة بين المنشآت التدريبية وعدد من الجهات.