أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 22 ألف متر في حي الحرازات

استعادت أمانة محافظة جدة، 22 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، بنطاق بلدية أم السلم، بعد رصد عدد من الأسوار والبتر الخرسانية العشوائية المخالفة.
كما اتخذت الفرق الميدانية حيال المخالفات الإجراءات النظامية بالإزالة الفورية.
جاء ذلك ضمن جهود الأمانة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية؛ للحد من المخالفات داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.
وقال رئيس بلدية أم السلم الفرعية م. إبراهيم محمد الفقيه: إن البلدية أزالت تعديات على أراضٍ حكومية عبارة عن أسوار مخالفة بـحي "الحرازات" احتوت على محال تجارية تحت الإنشاء وورش حدادة، بلا مستمسكات شرعية، وجرت إزالتها واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة؛ لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، مثمنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.