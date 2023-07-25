في أكثر من 350 تخصصاً.. بدء التقديم على 11.5 ألف وظيفة تعليمية

بدأ صباح اليوم الثلاثاء، التقديم على 11.551 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في أكثر من 350 تخصصاً في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".